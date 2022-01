De aflevering van YouTube reeks BOOS over grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland hakt er bij onze noorderburen stevig in. Ook bij ons werd er flink gekeken naar de misstanden, wat tot de vraag leidt: wat doen wij eigenlijk tegen zulke problemen? In 2019 richtte de Vlaamse overheid een meldpunt op: “We zien hier slechts het topje van de ijsberg.”