Erdogan wil Engelse naam van Turkije veranderen

‘Made in Turkey’ zal binnenkort misschien niet meer te vinden zijn op producten. Het land wil namelijk aan rebranding doen en wil af van die Engelse naam. Die is momenteel hetzelfde als het Engelse woord voor ‘kalkoen’.

De Turkse overheid zou in gesprek zijn met de Verenigde Naties om hun landsnaam officieel te veranderen. Het probleem zit hem vooral in het feit dat het Engelse woord voor Turkije ‘Turkey’ is. En laat dat nu ook net hetzelfde woord zijn voor ‘kalkoen’ in het Engels. Daar zijn de Turken niet echt blij mee. Ook het feit dat het woord ‘Turkey’ in de Cambridge Dictionary als betekenis ‘Iets dat slecht uitpakt’ heeft, ligt niet goed bij president Recep Tayyip Erdogan.

In plaats van Turkey zou het land willen kiezen voor Türkiye. Dat is de naam die het land koos bij hun onafhankelijkheid in 1923, maar door westerse landen eigenlijk niet overgenomen werd. “‘Türkiye’ vertegenwoordigt en verwoordt de cultuur, de beschaving en de waarden van de natie op de beste manier”, klinkt het. De nieuwe naam zal ook in officiële communicatie gebruikt worden.

(sgg)