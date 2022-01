Verdachten voor rechter voor ‘aanranding van eerbaarheid’ na zedenfeiten op kerkhof waarna slachtoffer (14) uit leven stapte

In het onderzoek naar zedenfeiten die zich hebben afgespeeld op de Westerbegraafplaats in Gent in mei vorig jaar, waarvan het veertienjarige slachtoffer na de feiten uit het leven stapte, zijn twee meerderjarige verdachten verwezen naar de correctionele rechtbank wegens aanranding van de eerbaarheid. Drie minderjarige verdachten werden door de onderzoeksrechter verwezen naar de jeugdrechtbank, ook voor aanranding van de eerbaarheid. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van een groepsverkrachting op het kerkhof en er werd geen rechtstreeks verband aangetoond tussen de feiten en de zelfdoding.