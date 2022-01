Het voormalige Facebook - nu Meta - en Snap liggen alweer onder vuur nadat een meisje van 11 jaar zelfmoord gepleegd heeft omdat ze volgens haar moeder verslaafd was aan de apps Instagram en Snapchat. Het is niet de eerste keer dat de bedrijven een rechtszaak aan hun been hebben en toch lijkt er weinig veranderd te zijn doorheen de jaren.