Prins William heeft geen zin in vierde kind: “Breng haar niet op ideeën”

Het zal allicht bij drie kinderen blijven in het huishouden van de Britse prins William en zijn vrouw, prinses Kate Middleton. Dat bleek althans tijdens een bezoekje van het koppel aan Church on the Street in Burnley. Dat is een organisatie die armen, verslaafden en daklozen helpt met hun problemen. Toen Kate er een baby'tje mocht vasthouden, moest de prins toch even lachen. “Breng haar niet op ideeën”, zei hij.

Het koppel heeft met George (8), Charlotte (6) en Louis (3) al drie kinderen.