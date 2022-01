Ex-woordvoerster: “Trump belegde geheime vergaderingen voor bestorming Capitool”

“Er waren vergaderingen in het woongedeelte van de president in het Witte Huis”, zo zei Grisham vrijdag. Eerder vertelde ze hetzelfde aan de onderzoekscommissie die de aanval van 6 januari 2021 onder de loep neemt. “Ik heb geen inzicht in wat daar besproken is,” zei Grisham, hoewel ze naar eigen zeggen gelooft dat naast de juridische adviseurs van Trump ook de toenmalige stafchef Mark Meadows aanwezig was.

“Trump hield vaak vergaderingen in de woonvertrekken omdat hij bang was voor ‘lekken’ in het Witte Huis”, aldus Grisham. “Een zeer, zeer kleine kring was aanwezig op die bijeenkomsten. De vrouw van Trump, Melania, heeft ook vaak dergelijke bijeenkomsten bijgewoond. Ze wist waarschijnlijk ook wat daar gebeurde.”

De voormalige persvoorlichter gaat ervan uit dat er meer details over de ontmoetingen in Witte Huis-documenten staan. Trump had net een nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof in het geschil over de vrijgave van de documenten.

Over Trumps dochter Ivanka, zei Grisham: “Ik kan zeggen dat Ivanka vaak de stem van de rede is geweest.” De onderzoekscommissie wil haar ook als getuige ondervragen en hoopt informatie te krijgen over de gebeurtenissen en gesprekken in het Witte Huis.

Grisham was van 2017 tot 2019 woordvoerster van de vrouw van de voormalige president, voor ze ongeveer negen maanden de functies van perssecretaris en communicatiedirecteur van het Witte Huis op zich nam. Daarna werd ze weer woordvoerster van Melania Trump en een tijdlang stafchef. Ze heeft onlangs een boek gepubliceerd over haar tijd in het Witte Huis.