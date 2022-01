Crowdfunding voor begrafenis Dean (4) levert nu al 15.000 euro op: “Geld gaat integraal naar zijn mama”

In de straat waar de kleine Dean (4) tot vorig week zorgeloos in de tuin speelde, is zijn plotse dood nog steeds niet verwerkt. Niet alleen zijn mama Elke Verberckmoes is er kapot van, maar ook al haar buren. “We leven enorm mee met haar, ook al liepen we nooit elkaars deur plat”, zegt Nancy Callens, de buurvrouw van Elke in de Berkenboomstraat. “Al snel kwamen we op het idee om een crowdfundingactie op te starten. Elke heeft het financieel niet makkelijk en kan zeker wat extra steun goed gebruiken. Het is belangrijk dat Dean een mooie begrafenis krijgt en dat zijn mama zich daarbij geen zorgen moet maken over hoe ze die kan betalen.”

Buurvrouw Nancy (rechts) zette de actie enkele dagen geleden op poten. — © bfs en tvo

Hartverwarmend

De crowdfundingactie blijkt een groot succes te zijn. Op een paar dagen tijd kwam er al 15.000 euro binnen. Dat is het driedubbele dan het bedrag van 5.000 euro dat aanvankelijk vooropgesteld was door de organisatoren. “De inzamelactie loopt nog een week”, zegt Nancy. “We zijn nu al enorm verrast door de grote respons. Dit hadden we echt niet verwacht. Het is hartverwarmend om te merken hoeveel mensen er met Elke meeleven. Al het geld zal uiteraard integraal naar haar gaan. Hopelijk volstaat het om Elke te ontlasten van heel wat financiële zorgen in deze zware periode.”

Wanneer Dean begraven wordt, is voorlopig nog niet bekend. Elke is haar buren alvast bijzonder dankbaar voor de actie. “Donderdagavond kwam ze wel duizend keer merci zeggen aan de deur”, aldus Nancy. “Dat was uiteraard helemaal niet nodig. Als er zulke vreselijke dingen gebeuren, moet je er als buren zijn voor elkaar.”

(Lees verder onder de video)

Buurt Verrebroek start crowdfunding voor gezin van Dean. — © TV Oost

Toch lokt de crowdfundingactie ook een aantal negatieve reacties uit. “Onbegrijpelijk”, vindt buurvrouw Nancy. “Ik kreeg zelf ook al haatberichten en -telefoontjes van mensen die onze actie onnodig vinden, of zich vragen stellen wat Elke met het geld gaat doen. Zulke verdachtmakingen vind ik onbegrijpelijk.”