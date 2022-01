OVERZICHT. We starten in code rood in de coronabarometer: deze maatregelen zullen van kracht zijn

De regeringen van ons land hebben een akkoord over de coronabarometer. Die moet de komende maanden het Overlegcomité helpen om maatregelen te nemen. We starten op 28 januari in code rood, wat toch enkele versoepelingen betekent. Zo zal de horeca een uurtje langer mogen open blijven.

Het Overlegcomité keurde vrijdag niet alleen de barometer goed, ze beslisten ook dat we starten in code rood. Dat betekent dat volgende maatregelen zullen gelden, vanaf 28 januari wanneer de barometer ingaat.

Horeca mag openblijven tot middernacht in plaats van 23 uur. Bij code oranje is er geen sluitingsuur meer.

Publieksevenementen mogen plaatsvinden “met uitzondering van wat men noemt dynamische evenementen binnen”. Daarmee doelt de premier op bijvoorbeeld nachtclubs. Evenementen mogen plaatsvinden met 200 personen binnen, als er mondmaskers gedragen worden. Zalen die een grotere capaciteit hebben mogen tot 70 procent van hun capaciteit gebruiken. Zalen met een goede luchtkwaliteit, beter dan 900 ppm, mogen zelfs 100 procent gebruiken. Opnieuw met een mondmasker.

Georganiseerde activiteiten , denk aan het verenigingsleven, kunnen nog steeds binnen code rood. De regels zijn daar dat er maximaal 80 personen binnen en 200 personen buiten aanwezig mogen zijn. Overnachtingen op kamp zijn toegelaten.

Vanaf volgende vrijdag mogen ook heel wat binnenactiviteiten opnieuw hervatten. Denk bijvoorbeeld aan bowling, snooker, binnenspeeltuinen,...

De huidige regels voor telewerken , winkelen en mondmaskers blijven gelden binnen code rood. Wat vandaag al mogelijk is, blijft ook na 28 januari mogelijk.

De Croo had ook nog nieuws over de coronapas. Het Overlegcomité heeft beslist dat vanaf 1 maart 2022 je een boosterprik zal moeten hebben om ervoor te zorgen dat je vaccinatiecertificaat geldig blijft. Een boosterprik is daarom nodig voor volwassenen voor een geldig CST.

“Maar als we na omikron zien dat de situatie gestabiliseerd is, zullen we het gebruik van het CST tegen het licht houden. Vandaag is het nog steeds een belangrijk instrument.”

Verschillende codes

We beginnen dus op code rood, dat is de strengste code en wil zeggen 500 patiënten op intensieve zorg en 150 nieuwe hospitalisaties per dag. Om naar fase oranje over te schakelen gaat het om 300 patiënten op intensieve zorg en 65 nieuwe hospitalisaties per dag.

Gaan we naar geel, dan gaan we stilaan weer naar het normale. Maar zover zijn we dus nog niet. We starten op 28 januari dus op rood en het is voor alle duidelijkheid het Overlegcomité dat beslist of we naar een andere kleur kunnen overschakelen, maakte premier De Croo duidelijk.