Wie is de jonge advocaat die de vriendin van Dave De Kock verdedigt en het straks moet opnemen tegen Jef Vermassen?

Tot een paar dagen geleden was advocaat Bart De Decker nog een nobele onbekende bij het grote publiek. Maar vrijdagochtend waren ineens alle camera’s op hem gericht aan het gerechtsgebouw van Dendermonde. Hij verdedigt de vriendin van Dave De Kock, die medeverdachte is in de zaak van de overleden peuter Dean Verberckmoes (4). Daarmee staat hij niet alleen plots in het middelpunt van de belangstelling, maar straks ook tegenover Jef Vermassen.