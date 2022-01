Union staat voor de weken van de waarheid: Genk, Club, Anderlecht én Antwerp

Over veertien dagen weten we of Union zich echt een titelkandidaat mag noemen of niet. Met Genk, Club Brugge, Anderlecht en Antwerp ontmoet de competitieleider de komende twee weken immers de vier ploegen die vorig seizoen deelnamen aan de Champions’ play-offs.

“Ja”, antwoordde Union-middenvelder Casper Nielsen maandag nog in Extra Time op de vraag of de spelers onderling al over de titel praten. Niet verwonderlijk, want ook na 22 speeldagen telt Union nog steeds een voorsprong van zeven punten op eerste achtervolger Club Brugge. Union-coach Felice Mazzu wil het in tegenstelling tot Nielsen in de media nog niet hebben over de titel. “Maar de top vier is wel een droom”, bekende hij.

Wat realistisch is op het einde van het seizoen, zal de komende twee weken duidelijk worden. Union staat immers voor hét zwaartepunt van de reguliere competitie. Zondag komt Genk op bezoek, voor Mazzu altijd een beladen duel tegen zijn ex-club. Daarna volgt een midweekspeeldag tegen Club Brugge, om vervolgens Anderlecht te ontvangen. Begin februari staat dan de verplaatsing tegen Antwerp op het menu. En dat allemaal in amper twee weken tijd dus. Als Union zonder kleerscheuren door dat zware vierluik komt, ligt de weg open.

In de heenronde pakte Union evenwel slechts vier van de twaalf punten tegen de komende tegenstanders. Van Club Brugge en Antwerp werd verloren en tegen Genk speelden de Brusselaars gelijk. Alleen van Anderlecht kon (overtuigend) gewonnen worden, maar dat Anderlechts is niet meer te vergelijken met het paars-wit van nu. De troepen van Kompany hebben immers stappen vooruit gezet. “Maar we zijn mentaal klaar om dit lastige vierluik aan te vatten en voelen geen druk”, blijft Mazzu rustig. “Zelfs als we alle vier de wedstrijden verliezen, staan we nog vierde. Maar het doel is om na deze wedstrijden nog altijd eerste te staan. Anders zou er een gebrek aan ambitie zijn.”