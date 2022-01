“Moeilijke bevallingen leveren vaak de mooiste kindjes op.” Het was met een kwinkslag dat coronacommissaris Pedro Facon vrijdag de langverwachte goedkeuring van de coronabarometer aankondigde. Als sinds 2020 wordt er aan gewerkt, nu is hij er eindelijk. Maar hoe werkt die barometer nu? En wie bepaalt wanneer we naar een andere code of kleur overschakelen?