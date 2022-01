Met echte wapens vielen ze een supermarkt binnen, allemaal voor hun videoclip: politie pakt Brusselse rappers op

Op de beelden is te zien hoe de drie de buurtsupermarkt binnenstormen. Met bivakmuts, gewapend en met filmende gsm houden twee van hen het personeel onder schot. En ook ontzette klanten, van wie er enkelen de handen in de lucht steken. De derde man van het trio wordt door de twee anderen zogezegd onder schot gehouden. En even later stappen ze buiten met een ‘valse’ buit, een sporttas die ze al bij zich hadden.

Niets gestolen dus, maar de politie werd gealarmeerd en de drie werden opgepakt. Ze zouden hulp gekregen hebben van een werknemer van de supermarkt om de clip te maken, de chef van de zaak was op dat moment op vakantie.

Na een ondervraging en een bolwassing zijn de drie – met onder hen een rapper die zich “dmh” noemt – weer vrijgelaten. Het Duitse wapen was niet geladen, zo bleek. De drie hadden wel beloofd om de clip niet te gebruiken, maar nu staat die toch op Youtube en is die al 35.000 keer bekeken. De baas van de zaak heeft inmiddels klacht ingediend en wil dat de clip meteen offline gehaald wordt.