Paul Mitchell en Oleg Petrov, de bazen van Monaco én Cercle: “Wij scouten voortdurend nieuwe coaches. Dat we in België op de eerste rij zitten, is handig”

Dat heet dan twee vliegen in één klap slaan. Een interview met Paul Mitchell en Oleg Petrov, de bazen van zowel Cercle Brugge als van Philippe Clement bij Monaco. Voor het eerst geven de Engelsman en de Rus tekst en uitleg over de Brugse trainerswals die ze de afgelopen maanden in gang zetten. “Trainers ontslaan is pijnlijk, maar soms moet je knopen durven doorhakken.”