Het lerarentekort is nijpender dan ooit en in de scholen springt een legertje gepensioneerden bij om de lessenroosters gevuld te krijgen. In het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel staat Luc Martens (75), ex-minister en voormalig onderwijsspecialist voor zijn partij CD&V, voor de klas. Na veertig jaar geeft hij weer Latijn en Grieks. “Mij zal je niet horen zeggen dat het vroeger beter was”