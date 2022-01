Bruno Versavel (55) maakte vroeger goals voor KV Mechelen en Anderlecht, tegenwoordig hoopt de ex-Rode Duivel vooral dat zijn dochter Lotte (25) punten scoort. Zij staat op 26 maart in de finale van Miss België. Een dubbelgesprek over defileren in bikini, doorspekt met een vleugje Materazzi. “In plaats van De Pfaffs hadden ze ook De Versavels kunnen maken.”