Supporters zijn volgend weekend weer welkom: goed nieuws voor de sportfans na versoepelingen Overlegcomité

Hoopgevend nieuws voor de sportsector na het overlegcomité van gisteren. Daar werd de coronabarometer goedgekeurd, die vanaf vrijdag 28 januari in gebruik wordt genomen. Ondanks het feit dat hij dan code rood aangeeft, is er wel opnieuw publiek toegelaten bij sportwedstrijden. De voetbalstadions mogen 70 procent van hun plaatsen dan weer benutten, voor zaalsporten kan dat zelfs oplopen tot 100 procent.

Vanaf 28 januari kunnen de sportfans en de clubs hun hart weer ophalen. De voetbalstadions mogen vanaf dan opnieuw voor 70 procent gevuld worden, al zullen mondmaskers en vertoon van het Covid Safe Ticket ook dan nog steeds verplicht zijn. De Pro League is alvast tevreden met de versoepeling.

“We zijn blij voor de fans, want zij hebben het voetbal toch weer een tijdje moeten missen. En ook voor de clubs is dit goed nieuws. We zijn tevreden dat de overheid vertrouwen in ons heeft”, klinkt het bij woordvoerder Stijn Van Bever. Verdere details, zoals de toelating om te eten en te drinken in de stadions, waren gisteravond nog niet bekend.

Bij het amateurvoetbal gaat Voetbal Vlaanderen ervan uit dat iedereen opnieuw welkom is vanaf 28 januari. Als dat het geval is, dan zal het amateurvoetbal – zoals gepland – volgend weekend opnieuw opstarten. Vandaag komt de crisiscel van het voetbal samen om daarover een officiële beslissing te nemen.

Ronde van Vlaanderen met publiek

Ook bij andere buitensporten zoals wielrennen of veldrijden zijn de fans vanaf 28 januari opnieuw welkom. Al is ook daar voorlopig nog onduidelijk of er nog beperkingen zullen gelden, maar viroloog Marc Van Ranst had wel al een hoopgevende boodschap voor de wielerwereld: “De Omloop Het Nieuwsblad (26 februari)? Een min of meer normaal koersgebeuren moet eind februari al kunnen. Publiek zal zeker kunnen, zelfs tenten met vips, mits een goede luchthygiëne. Ook een Ronde van Vlaanderen (3 april) met veel publiek en veel volk in tenten moet lukken.”

Bij de zaalsporten zullen er in principe 200 supporters toegelaten zijn met mondmaskers en Covid Safe Ticket. Maar als de capaciteit veel hoger ligt, dan kan er meer en mag tot 70 procent van de capaciteit benut worden. Zalen met een goede luchtkwaliteit – beter dan 900 bpm – mogen zelfs 100 procent benutten gebruiken.

Guy De Dobbeleer, algemeen directeur Volley Vlaanderen, is tevreden met de nieuwe maatregelen. “Het is ongelofelijk belangrijk voor onze clubs, bij wie het water aan de lippen staat, dat ze opnieuw publiek kunnen ontvangen”, klinkt het. “Het doet ons ook plezier dat er proportionaliteit in het nieuwe voorstel schuilt. 200 mensen in een zaal van 3.000 zitjes: dat zat niet juist.”

Ook Koen Umans, secretaris-generaal basketbal Vlaanderen, is verheugd: “Het is positief dat er weer perspectief is om met publiek te sporten. We kijken met spanning uit naar het koninklijk besluit van de regering en naar de toelichting op maandag door het coronacommissariaat.”