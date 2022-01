Jan Vertonghen viert rentree bij Benfica na coronabesmetting met makkelijke overwinning

‘Sterke Jan’ stond weer aan de aftrap nadat hij begin dit jaar positief had getest op het coronavirus. Benfica kwam in beide helften één keer tot scoren: Darwin Nunez deed het vanaf de stip en Gonçalo Ramos in de absolute slotseconden van de partij. Ex-Gent-aanvaller Roman Yaremchuk stond ook in de basis, maar de Oekraïener kwam niet tot scoren.

