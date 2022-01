FBI: “Brian Laundrie schreef in boekje dat hij verantwoordelijk is voor dood Gabby Petito”

Brian Laundrie, de verloofde van de overleden Gabby Petito, heeft voor hij zichzelf van het leven beroofde in een notitieboekje opgeschreven dat hij verantwoordelijk is voor haar dood. Dat heeft de FBI vrijdag bekendgemaakt.

Op 19 september werd Petito na een zoekactie van bijna een maand gewurgd teruggevonden. De 22-jarige vrouw was samen met haar verloofde Brian Laundrie (23) in de zomer vanuit New York door de VS getrokken en deed daarvan verslag op sociale media. Nadat Petito’s familie haar als vermist had opgegeven, raakte Laundrie zelf vermist nadat hij had geweigerd mee te werken met de onderzoekers. Het lichaam van Laundrie werd uiteindelijk gevonden in een natuurgebied in Florida, niet ver van zijn ouderlijk huis. Bij een zoektocht in dat gebied werden ook een rugzak, een notitieboekje en een revolver gevonden die met Laundrie in verband werden gebracht.

De FBI heeft vrijdagavond verklaard dat Laundrie in het notitieboekje schreef dat hij de verantwoordelijkheid neemt voor de dood van zijn verloofde. Verdere details geeft de FBI daarover niet. “Alle logische onderzoeksstappen zijn nu afgerond in deze zaak”, aldus special agent Michael Schneider. “Het onderzoek heeft geen andere personen geïdentificeerd dan Brian Laundrie die betrokken zijn bij de tragische dood van Gabby Petito. De primaire focus van de FBI was om gerechtigheid te brengen voor Gabby en haar familie.”

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn, op het gratis nummer 1813, of op zelfmoordlijn1813.be.