Covid Safe Ticket blijft “geen dag langer dan nodig”

Geen coronamaatregel die zo gecontesteerd is als het Covid Safe Ticket. “Discriminatie”, “een vals gevoel van veiligheid”, “overbodig”: het systeem is al alles genoemd, maar tot nader order blijft het overeind. Vooral N-VA wil ervan af. Niet verwonderlijk dus dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) erop rekent dat het CST zo snel mogelijk “onherroepelijk de schuif inkan”. Als de pandemie een endemie is geworden, zegt hij, als de barometer geel kleurt dus.

Maar zover wil premier Alexander De Croo (Open VLD) niet gaan. Hij noemt het CST “een belangrijk instrument dat ervoor zorgt dat we het maatschappelijk leven kunnen behouden en zo veilig mogelijk kunnen houden. Als we na omikron zien dat de situatie in de ziekenhuizen gestabiliseerd is, dan zullen we het tegen het licht houden.” Wanneer dat precies is, laat hij open. “Maar we zullen het geen dag langer aanhouden dan nodig.”

