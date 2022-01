Sébastien Dewaest staat er weer bij OHL, na moeilijk periode in de B-kern van Genk: “Ik ben niet iemand die een geweldige partij speelt en dan wegzakt”

Hier en daar werden er wenkbrauwen gefronst toen OHL vorige zomer de komst van Sébastien Dewaest aankondigde. Een 30-jarige die bij Genk al een hele tijd op een zijspoor zat, moest die de defensieve problemen in Leuven gaan oplossen? Een half seizoen later kunnen we alleen maar vaststellen dat hij het meer dan behoorlijk doet. Tijd voor een babbel met de bonkige centrale verdediger, die vertelt over zijn wederopstanding en zijn relatie met Felice Mazzu en Mogi Bayat.