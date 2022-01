REACTIES. Assistgever Radja Nainggolan doodeerlijk over beslissende pass: “Ik wilde eigenlijk schieten”

Radja Nainggolan leidde remonte van Antwerp in met de assist voor de 1-1 van Michael Frey. Alleen was er discussie: speelde Il Ninja de bal nu bewust naar de Zwitser of niet?

“Nee, ik wilde eigenlijk schieten maar ik raakte hem slecht”, lachte Nainggolan na de match. “Misschien ben ik te eerlijk. (grijnst) Maar bon, ik had eigenlijk al zes of zeven assists moeten hebben, maar de ploegmaats maakten het niet af. Dan heb ik liever dat ik de bal eens slecht raak en dat ze hem wel afmaken.”

Nainggolan had ook zelf kunnen scoren. Twee keer kreeg hij een schietkans na een ingestudeerde hoekschop. “Zijn sessies duren soms wat lang, maar den Biset (de trainer stilstaande fases, red) vindt af en toe wel iets goed uit. Die eerste vliegt maar net naast en bij die verpest den Björn (Engels, red.) het. Ik zeg altijd: aanvallers moeten bij een stilstaande fases nooit achteruitlopen.”

Brian Priske: “Vanop jullie plaats is het soms makkelijker”

Antwerp zette in de tweede helft een scheve situatie recht. Al liet de Great Old nog een aantal mogelijkheden liggen om de zege sneller veilig te stellen. “Voor mij hoort dat bij voetbal”, aldus Brian Priske. “De spelers moeten heel snel beslissingen nemen. Soms op instinct. Vanop jullie plaatsen is het soms makkelijker om te zeggen dat ze de bal al dan niet hadden moet afgeven. Er is geen dag op training waar we niet discussiëren over hoe we onze kansen kunnen vergroten.”

“Uiteraard had ik soms liever gehad dat ze de bal hadden afgeven, maar zoals ik zei: het gaat soms snel. In de eerste helft zijn er ook een paar fases waarin we misschien al op voorsprong hadden kunnen komen. Maar dat is net het moeilijke aan voetbal: de juiste beslissingen nemen op het juiste moment. Vandaag was geen makkelijke match, maar het belangrijkste is dat we met de drie punten naar huis gaan.”