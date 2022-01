Geen puntje voor debutant Pflanz, die evenwel geen kandidaat is om coach te blijven: “De komende dagen enkele minuutjes bellen met Blessin”

Bemoedigend, maar onvoldoende. KV Oostende kon onder coach ad interim Markus Pflanz (46) niets rapen tegen Antwerp. De rechterhand van de vertrokken Blessin leidt de troepen tot wanneer er witte rook is aan zee. “Ik heb niet meer met Blessin gebabbeld voor de match: hij heeft werk genoeg in Italië.”

Zowaar een primeur in de Diaz Arena: Markus Pflanz stond voor de eerste keer in zijn carrière als hoofdcoach voor de bank. Die rode band rond de arm, het ging hem best af. Pflanz coachte gelijkaardig als Blessin - af en toe een steekje richting de vierde arbiter inclusief. Maar een stunt(je) tegen Antwerp zat er, ondanks een voorsprong, eigenlijk nooit in. “Eigenlijk zijn we toch wat ontgoocheld”, liet Pflanz achteraf vallen. “We spelen geen onaardige wedstrijd, en dat na zo’n vreemde week. Maar het mocht niet zijn.”

Geen kandidaat

Die rare week, daar bedoelt hij het plotse vertrek van Blessin op woensdag mee. “Plots kwam hij in ons kantoor: “Jongens, ik weet niet hoe ik dit moet zeggen... Het is allemaal zo snel gegaan.” Of ik voor de match nog gebabbeld heb met hem? Helemaal niet. Hij heeft een berg werk in Italië, en ook hier moeten we onze job doen. Maar ik denk dat we de komende dagen wel enkele minuutjes zullen vinden om te bellen. Dat hoop ik toch.”

Pflanz is geen kandidaat om hoofdcoach te blijven van KVO: de man heeft namelijk geen Pro License. In een ander leven was hij wel ooit coach in de lagere divisies in Duitsland. “Met de club is er geen deadline afgesproken voor wanneer de nieuwe coach komt. Ondertussen doen wij gewoon onze job”, zegt hij. “Maar ik ben heel graag in Oostende, en ik ga hier dus blijven als assistent. Dat hoop ik toch (lacht).”