Mata en Balanta in aanloop naar Union op één kaart van schorsing

Dat ze maar opletten bij Club Brugge: Mata en Balanta staan nog steeds met vier gele kaarten achter hun naam en dreigen bij een nieuw karton de topper van volgende week donderdag tegen Union te missen. Vooral voor Mata, die op Sclessin in de basis staat, zijn er op de rechterflank weinig evenwaardige alternatieven. Voorts is iedereen fit bij Club Brugge, waardoor Alfred Schreuder opnieuw heel wat jongens moet ontgoochelen die naast de kern zullen vallen. “Dat het moeilijk werken is met zo’n grote groep? Daar had Clement wel een punt”, klonk het vrijdag tijdens zijn persbabbel. “Dat heb ik ook besproken met de club.” De kans is groot dat er dus nog enkele jongens voor het sluiten van de mercato elders ondergebracht worden.