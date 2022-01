Redders aan zee

Vanaf volgend weekend is er opnieuw publiek welkom in de stadions. Nog iets te lang wachten naar de zin van de Antwerp-fans. In de aanvangsfase van de wedstrijd tegen KV Oostende stonden een twintigtal supporters van de Great Old hun ploeg aan te moedigen vanop het dak van een naburig gebouw. Tien minuten later werden ze alweer naar beneden gestuurd. Prijs-kwaliteit een dure verplaatsing.

De Kystboys zagen enkele dagen geleden met Alexander Blessin hun stuurman naar Genoa vertrekken. KVO toonde zich in de openingsfase dan ook een stuurloos schip. Antwerp, dat in vergelijking met vorig weekend tegen Charleroi alleen De Laet in de ploeg bracht voor Vines, dicteerde de wet in het eerste kwart. Na vijftien minuten voetballen had het al makkelijk 0-3 kunnen staan.

Eerst was een goeie save van Hubert nodig op een poging van Benson van dichtbij. Daarna duwde Yusuf een puike voorzet van de mee opgerukte Bataille maar net naast. Op het kwartier was het opnieuw aan Benson. Na een goeie tik van Frey – de Zwitser begon goed aan de match – kwam de jonge Belg opnieuw alleen voor doel. Opnieuw duwde Hubert zijn poging maar net naast.

Oostende putte moet uit de missers van Antwerp en knokte zich terug in de match. Grote kansen bleven evenwel uit. Alleen Ambrose kon de bezoekers eens bedreigen. De Fransman kwam goed naar binnen vanop rechts. Een zweefduik van Butez was nodig om hem van de openingsgoal te houden.

Tien minuten voor rust ging Michael Frey er zich dan maar zelf mee moeien. Verstraete legde de bal mooi in de rug van de Oostendse verdediging. Frey werkte het leer voorbij Hubert, maar werd afgevlagd voor buitenspel.

Datzelfde lot was tien minuten later ook de thuisploeg beschoren. Na geharrewar voor doel van Antwerp belandde de bal voor de voeten van Ndicka. Via het been van Bataille vloog de bal voorbij Butez. Euforie bij de bezoekers. Tot de VAR ook dat feestje een halt toeriep.

Dubbel zoveel Japanners na rust

Priske zag dat er iets moest veranderen en greep in bij de rust. De Deen hield Yusuf in de kleedkamer. Met de inbreng van Miyoshi bracht hij het totaalaantal Japanners op het veld op twee. Het was echter de Japanner van de thuisploeg die zich als eerste liet opmerken. Na een kortgenomen hoekschop liet Benson zich te makkelijk uitkappen door KVO-winteraanwinst Sakamoto. De vrijstaande Medley duwde diens voorzet in de verste hoek. De thuisploeg dan toch op voorsprong.

Antwerp gaf zich niet gewonnen. Op het uur knokte de Great Old zich op gelijke hoogte. Met een schijnschot loodste Nainggolan Frey doorheen de verdediging van KVO. De Zwitser twijfelde niet en klopte Hubert met een gekruist schot. Frey weer (even) alleen topschutter.

Tien minuten later was het ook aan de Japanner van Antwerp om zich te laten zien. Na een goeie dieptepass van Bataille dook Miyoshi, die tot dan niet al te best in de match zat, de hoek in. De Japanner koos er goed Balikwisha uit, die de 1-2 in één tijd tegen de touwen knalde. Een sterk staaltje wilskracht van de Great Old.

Antwerp heeft nog een inhaalwedstrijd tegen KV Kortrijk voor de boeg, maar nadert na een nieuwe zege nu al tot op zeven punten van Union. De Great Old springt zelfs (tijdelijk) naar de tweede plaats in de stand. Over twee weken wacht de topper tegen de leider. Mét publiek. Oostende krijgt het stilaan warm onder de voeten. Seraing, de voorlaatste, volgt intussen op amper vier punten. Wie het ook wordt: de nieuwe coach zal zijn werk hebben.