Peter De Roover (N-VA) over zijn relatie met jonge partijgenote Els van Doesburg: “Ook ik kan lachen met het leeftijdsverschil”

Antwerpen/Turnhout/Beerse

N-VA-fractieleider Peter De Roover (59) woont samen met verloofde Els van Doesburg (32) in een rijhuis vlak bij het Sint-Jansplein, de bekende en soms ook beruchte smeltkroes in Antwerpen. “Ik wil de negatieve kanten niet verbloemen, maar hier wonen heeft zeker ook zijn aangename kanten”, wil hij toch even kwijt. Hij wil nog veel meer kwijt overigens. Over Dean, The Voice, Frank Vandenbroucke, mensen met extreme meningen en over zijn verrassende relatie met de coming lady van de partij.