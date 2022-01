Weekend lang alcoholcontroles op 525 plaatsen: “Agent kijkt eerst naar jouw ogen en luistert naar jouw spraak”

Het startschot van de dertiende editie van het Weekend Zonder Alcohol Achter Het Stuur is gegeven. Elke dag gebeuren er in ons land gemiddeld twaalf ongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol. Door een weekend lang meer alcoholcontroles te organiseren, wil de politie weggebruikers sensibiliseren voor de gevaren van alcohol achter het stuur.

Vrijdagavond, exact om 18u, is de dertiende editie van het Weekend Zonder Alcohol Achter Het Stuur van start gegaan. “Alcohol blijft een grote boosdoener in het verkeer”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut VIAS. “Iedere dag gebeuren er in ons land gemiddeld twaalf ongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol, dat is één ongeval om de twee uur.”

In de provincie Antwerpen alleen al zijn in 2021 zeventig bestuurders om het leven gekomen omdat ze dronken achter het stuur kropen. De politie kon ook vijfduizend bestuurders onder invloed betrappen en verbaliseren.

Despositief Carpoolparking Kontich. — © Patrick De Roo

525 controleplaatsen

Dit weekend zal de federale wegpolitie, in samenwerking met 145 lokale politiezones, op 525 plaatsen in ons land alcoholcontroles uitvoeren. Voor de actie worden maar liefst 1.600 politiemensen ingezet.

Ook op de Carpoolparking in Kontich richtte de wegpolitie en lokale politiezone HEKLA een dispositief op. “We zijn nog maar net opgesteld en er heeft al een bestuurder positief geblazen”, vertelt Koen Ricour, directeur van de federale wegpolitie. “De man had omgerekend 1,3 promille in zijn lijf, terwijl 0,5 promille maximaal wettelijk toegelaten is. Het blijft belangrijk mensen eraan te herinneren dat rijden en drinken niet samengaan.”

Koen Ricour, directeur van de federale wegpolitie. — © Patrick De Roo

Naast alcohol zal de wegpolitie ook controleren op drugs. “De politieman kijkt eerst naar uiterlijke kenmerken, zoals de ogen, en let op de spraak van de bestuurder. Als er een vermoeden bestaat dat de persoon onder invloed is van drugs, dan nemen we ook een speekseltest af.” Vrijdagavond heeft de wegpolitie in Kontich drie bestuurders op drugs getest, alle drie negatief. De controleactie loopt nog tot maandagochtend 6u. (nelo)