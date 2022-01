Twee Canadezen doodgeschoten in hotel in Mexico

In een hotel in een Mexicaans toeristenoord nabij Cancun zijn twee Canadezen bij een schietpartij om het leven gekomen en raakte een derde gewond. De feiten gebeurden in een hotel aan het strand in een natuurpark net buiten de stad Playa del Carmen. Dat hebben de Mexicaanse autoriteiten gemeld.

Volgens de politiechef van de deelstaat Quintana Roo, Lucio Hernández, was er sprake van een discussie tussen hotelgasten. Hij publiceerde op Twitter foto’s van de verdachte - die van Canadese origine zou zijn - en vroeg de bevolking om informatie die zou kunnen leiden tot de arrestatie van de man.

De dodelijke slachtoffers beschikken in Canada over een strafblad. Volgens de Canadese autoriteiten zouden ze betrokken zijn geweest bij feiten van diefstal, drugs en wapens.

Schietpartijen zijn een ware plaag in Mexico en de regio wordt al jaren geteisterd door crimineel geweld. In november 2021 kwamen nog twee vermoedelijke drugshandelaren om het leven nadat ze elkaar hadden neergeschoten op een strand bij een nabijgelegen hotel in Cancun. En in oktober kwamen bij een andere schietpartij tussen vermoedelijke drugsdealers twee toeristen om het leven in Tulum, een nabijgelegen badplaats.