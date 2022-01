Duitsland gaat veldhospitaal aan Oekraïne leveren, geen wapens

In een interview met Welt am Sonntag zegt Lambrecht dat Duitsland in februari een volledig uitgerust veldhospitaal, inclusief opleidingen, gaat leveren aan Oekraïne. Duitsland trekt daar 5,3 miljoen euro voor uit. Er wordt bovendien al beademingsapparatuur geleverd en Oekraïense soldaten die zwaargewond zijn worden al behandeld in Duitse legerziekenhuizen.

De Duitse regering moet alles in het werk stellen om de crisissituatie te ontmijnen, klinkt het. “Wapenleveringen helpen daar momenteel niet bij. Dat is de consensus van de regering”, aldus nog de Defensieminister.

Duitsland is overigens niet van plan de gaspijpleiding Nord Stream 2 - die gas van Rusland naar Duitsland moet voeren - in gebruik te nemen in het geval van een Russische inval in Oekraïne. “Het idee dat midden in Europa een oorlog zou kunnen uitbreken die door Rusland is begonnen en tegelijkertijd economische banden aangaan is volledig ondenkbaar”, aldus Lambrecht.

