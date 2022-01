Man (35) overleden bij woningbrand in Roeselare

Bij een woningbrand is in Roeselare een 35-jarige man om het leven gekomen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Het vuur zou in de keuken van het huis ontstaan zijn.

De feiten speelden zich af in een woning in de Kleine Bruanestraat in Roeselare. De buurvrouw zou ruim twee uur na de thuiskomst van K.C. een plof gehoord hebben. Het lichaam van het slachtoffer werd uiteindelijk aangetroffen aan de voordeur. Volgens de eerste vaststellingen zou de brand in de keuken van de woning ontstaan zijn.

De oorzaak van de brand is wellicht accidenteel. Er zijn alleszins geen aanwijzingen van een eventuele betrokkenheid van derden. Op het lichaam van het slachtoffer zal wel nog een autopsie uitgevoerd worden.