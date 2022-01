OPROEP. Is iedereen in je gezin ziek door corona?

Zorgen voor zieke kinderen is zo al lastig genoeg, laat staan wanneer je zelf loopt te hoesten en zweten door corona. Het Nieuwsblad zoekt gezinnen die over hun isolement willen getuigen.

Het aantal coronabesmettingen heeft intussen ongeziene hoogtes bereikt, met dagelijks gemiddeld bijna 36.000 nieuwe gevallen. Raakt het virus binnen in een huishouden, dan betekent dat vaak dat mama, papa én de kinderen besmet geraken.

Wij zijn op zoek naar ouders die ziek zijn door corona en tegelijkertijd voor hun zieke kroost moeten zorgen. Dat is extra uitdagend in coronatijden omdat je geen hulp van buitenaf kan inschakelen. Wie graag wil meewerken, kan contact opnemen via jens.vancaeneghem@nieuwsblad.be, graag mét vermelding van een telefoonnummer.