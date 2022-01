Ouders overleden Gio (4) na dodelijke aanrijding door Rai Vloet (ex-STVV): “We hebben nooit iets gehoord van hem”

Gio Roos. Zo heet de kleuter die om het leven kwam bij het verkeersongeluk waar voormalig STVV-voetballer Rai Vloet afgelopen november bij betrokken was. Zijn ouders Steffin en Sanne kunnen niet langer zwijgen; daarvoor weten ze nu te veel. Over de hoeveelheid alcohol die Vloet op had en de snelheid waarmee hij reed. “In een clubvideo zegt Vloet dat hij elke dag met ons meeleeft. Maar tot op heden hebben we níets van hem zelf gehoord.”