Britse en Russische ministers van Defensie plannen ontmoeting over Oekraïne

De Russische minister van Defensie Sergej Shoigu en zijn Britse ambtgenoot Ben Wallace zullen in Moskou overleg plegen over de Oekraïense crisis. Dat heeft een medewerker van het Britse ministerie zaterdag meegedeeld.

Het gesprek komt er op verzoek van Wallace. “De minister van Defensie is verheugd dat Rusland de uitnodiging voor overleg heeft aanvaard”, zo klinkt het in Londen. “Omdat de laatste bilaterale ontmoeting tussen onze twee landen in 2013 in Londen plaatsvond, heeft de Russische minister van Defensie Sergej Shoigu voorgesteld elkaar in Moskou te ontmoeten.”

De Britse minister van Defensie wil “alle mogelijkheden onderzoeken om te komen tot stabiliteit en een oplossing voor de crisis in Oekraïne”, zo wordt nog meegedeeld. De praktische details voor de ontmoeting moeten nog worden overeengekomen.

LEES OOK. Niet-essentiële reizen naar Oekraïne afgeraden