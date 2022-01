Besiktas komt ondanks assist Batshuayi niet verder dan gelijkspel tegen hekkensluiter

Besiktas is er zaterdag met Michy Batshuayi, die de hele wedstrijd speelde op de 23e speeldag van de Turkse Süper Lig, niet in geslaagd om de drie punten mee te nemen op bezoek bij rode lantaarn Yeni Malatyaspor. Het duel eindigde op 1-1.

De Braziliaan Alex Teixeira, die door de Rode Duivel in stelling werd gebracht, opende de score voor de ploeg uit Istanboel (61.). Maar de thuisploeg maakte laat gelijk toen Adem Buyuk een strafschop omzette (84.).

Batshuayi heeft nu negen doelpunten en vijf assists in 19 competitieoptredens. Besiktas blijft vierde in de stand met 36 punten. Trabzonspor (51 ptn) is ruim leider in Turkije.