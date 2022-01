Islamitische Staat valt gevangenis aan in Syrië om leden vrij te laten: is terreurgroep terug van weggeweest?

Tientallen leden van IS zouden bevrijd zijn uit een Syrische gevangenis na een aanslag. Niet veel later volgde een aanslag op een militaire basis in Irak. Zaterdag vinden voor de derde dag op rij gevechten plaats, intussen zouden al 70 mensen het leven gelaten hebben. Er wordt nu gevreesd dat de terreurgroep traag maar gestaag terugkomt van nooit weggeweest.