Gaat hij terug lachen? Real-trainer Carlo Ancelotti heeft ook eens uitstekend nieuws voor Eden Hazard

De Rode Duivel ontpopte zich eerder deze week tot de Madrileense held door de winning goal te scoren in de bekerwedstrijd op bezoek bij Elche. Zelfs de doorgaans zeer kritische Spaanse pers had zowaar lovende woorden over voor Hazard.

“Dit betekent dat ik op Eden kan rekenen in de tweede helft van het seizoen”, zei Ancelotti na afloop van die partij al. Zaterdag deed hij daar nog een schopje bovenop. “Het zou geweldig zijn als Hazard morgen (in de competitiewedstrijd tegen Elche, red.) zou kunnen starten. Of ik stilaan moe word van de vragen over hem? Nee, als ik moe ben dan ga ik wel naar bed. Ik kan hier nu bevestigen dat Eden Hazard in mijn plannen zit voor volgend seizoen.”

© AFP

Hazard werd de voorbije weken gelinkt aan een vertrek bij De Koninklijke, waar hij zijn basisplaats verloren heeft aan Vinicius Junior. Onder anderen een terugkeer naar Chelsea werd genoemd als een optie, maar het lijkt er dus op dat Real onze landgenoot aan boord wil houden.

Thibaut Courtois keert overigens terug in de selectie nadat hij de bekermatch van woensdag om “persoonlijke redenen” aan zich voorbij liet gaan.