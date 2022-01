Belgische trucker veroordeeld voor diefstal die hij verkleed als vrouw pleegde in Frankrijk

De Belgische trucker Michael K. (39) is in Frankrijk veroordeeld voor een diefstal die hij pleegde toen hij verkleed als vrouw seksueel vertier zocht. Hij kreeg 10 maanden gevangenis opgelegd.

Michael K. uit Oostende werd op 29 december in het Franse Aubergenville, ten westen van Parijs, opgepakt nadat hij verkleed als vrouw een diefstal had gepleegd in het huis van een vrouw. De trucker, die ’s nachts wel vaker verkleed als vrouw op zoek ging naar seksueel vertier, zat verstopt achter een auto. In een gestolen rugzak vonden de agenten inbrekersmateriaal, twee roze strings, panty’s en een seksspeeltje. Na onderzoek bleek dat hij ook in ons land al meermaals veroordeeld werd voor diefstallen. Het Franse gerecht nam de zaak dan ook serieus.

LEES OOK. Vlaamse trucker (39) die verkleed als vrouw seksueel vertier zocht, had ook andere nachtelijke hobby

Donderdag verscheen K. voor het gerecht in Versailles. Hij ontkende daar dat hij een inbraak gepleegd had en verklaarde dat hij dacht dat de tuin van de woning een publieke tuin had. “Ik zag licht branden en heb het raam open geduwd. Meer niet”, zei K. De openbaar aanklager vond die uitleg onzinnig en eiste 30 maanden gevangenis voor K.

Omdat zijn advocaat het moeilijke verleden van de man als verzachtende omstandigheid aanhaalde, kwam hij weg met 10 maanden cel. Hij werd meteen overgebracht naar de gevangenis.