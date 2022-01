De interlandcarrière van Mike Verstraeten: rechtstreeks van het café naar de Rode Duivels dankzij... een opsporingsbericht

Iedere jonge Belgische voetballer droomt van een oproeping voor de Rode Duivels. Zo ook Mike Verstraeten, die in de jaren 90 indruk maakte als bikkelharde verdediger bij KV Mechelen, Beerschot, Germinal Ekeren en Anderlecht. “De kranten vonden dat ik stilaan een selectie voor de Rode Duivels verdiende”, vertelde Verstraeten in de Sjotcast Special. “Destijds werden vooral de spelers van Club Brugge en Anderlecht opgeroepen. Nochtans verdiende ik echt wel een selectie, het was eigenlijk absurd dat ik er niet bij zat.”

Gestopt met voetballen

De frustraties bij ‘Iron Mike’, zoals hij zichzelf graag noemt, liepen hoog op. “Ik ben zelfs twee weken gestopt met voetballen omdat ik weer niet opgeroepen was. Toen ik dat te horen kreeg, ben ik in het midden van de training van het trainingsveld gestapt en naar de kleedkamer gegaan. Uiteindelijk heeft toenmalig voorzitter van Germinal Ekeren, Jos Verhaegen, mij overtuigd om mijn voetbalschoenen opnieuw aan te trekken.”

© Kris Van Exel

Een paar weken later riep Leekens Verstraeten alsnog bij de selectie, al wist ‘Iron Mike’ dat zelf niet. “Ik zat op café toen de uitbater plots telefoon kreeg van mijn vrouw. Hij vroeg aan mij of ik wist dat ik was opgeroepen. Op dat moment wist ik van niks. Mijn vrouw had blijkbaar gebeld en gevraagd om de tv op te zetten in het café.“ Daar had Georges Leekens een speciaal verzoek voor de kersverse Rode Duivel. ”Mike Verstraeten, als je dit ziet, gelieve dan zo snel mogelijk naar Knokke te komen want je bent geselecteerd.”

Pintje uitgedronken

“Ik heb dan rustig mijn pintje uitgedronken en ben naar huis gereden, heb mijn spullen gepakt en naar Leekens gebeld om te vragen of ik nog mocht komen. Hij zei dat mijn alcoholpercentage wel zou zakken tegen dat ik aan de zee ging zijn. Ik ben toen naar zee gereden, heb een douche gepakt en daarna heb ik samen met Leekens nog een uur op mijn kamer gepraat. Ik was vooral heel blij dat ik opgeroepen was.”

Uiteindelijk zou Verstraeten tien keer geselecteerd worden voor de Rode Duivels, met het WK 1998 in Frankrijk als hoogtepunt.

Beluister de Sjotcast Special met Mike Verstraeten: