Nieuwe brug moet zowel havenvoertuigen als fietsers veilig over verbindingsdok loodsen

Brugge

In de haven van Zeebrugge is een nieuwe draaibrug in het Verbindingsdok ingevaren, met een lengte van 130 meter de grootste van Europa. “De brug maakt de connectie tussen voor- en achterhaven, zowel voor haven- als fietsverkeer”, zegt CEO Tom Hautekiet.