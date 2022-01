Toby Alderweireld gaat met Al-Duhail zwaar onderuit in eigen huis

Halverwege stond het nog 0-0, maar nog voor het uur was de wedstrijd gespeeld na vijf dolle minuten. Mohamed Aiash (52’), Dala Gelson (55’) en Khalid Muneer Mazeed (57’) waren de doelpuntenmakers van dienst voor de nummer drie in de stand. In het slot draaide Mohammed Benyettou het mes nog wat dieper in de wonde met een vierde bezoekende treffer. Alderweireld maakte de 90 minuten vol in het hart van de thuisdefensie.

Door het verlies laten Alderweireld en co de kans liggen om de koppositie voorlopig te grijpen. Al Duhail blijft tweede met 33 punten, op een punt van leider Al-Sadd. Laatstgenoemde heeft wel nog vier inhaalmatchen voor de boeg. (belga)