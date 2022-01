Ref Zwayer kreeg doodsbedreigingen na controversiële topper in Bundesliga en denkt aan stoppen

De Duitse ref Felix Zwayer weet nog niet of hij terugkeert op het hoogste niveau na de controversiële topper van begin december in de Bundesliga tussen Borussia Dortmund en Bayern München, zo bekende hij zaterdag in een interview met tv-zender Sky.

“Ik sta voor twee deuren. Een daarvan leidt me terug richting de voetbalvelden, de andere naar een mooi, rustig leven, zonder stress en druk”, aldus Zwayer. “Ik weet momenteel nog niet welke deur ik zal nemen. Ik neem daarvoor alle tijd die ik nodig heb.”

Zwayer staat op non-actief sinds het duel. Na het laatste fluitsignaal kreeg hij zware kritiek te verduren van Dortmund-middenvelder Jude Bellingham. De 18-jarige Engelse international was vooral niet te spreken over de fase waarin een handsbal van verdediger Mats Hummels bestraft werd met een penalty. Robert Lewandowski schonk Bayern met die omgezette strafschop de zege.

“Je geeft een scheidsrechter die eerder al wedstrijden gemanipuleerd heeft de leiding over de belangrijkste match in Duitsland. Wat verwacht je dan?”, aldus Bellingham, die verwees naar de schorsing van zes maanden die Zwayer in 2005 moest uitzitten voor zijn betrokkenheid in het omkopingsschandaal omtrent voormalig ref Robert Hoyzer. De middenvelder kreeg daarvoor reeds een boete van 40.000 euro.

“Voor mij was het geen penalty. Je kan verschillende beslissingen van Zwayer in twijfel trekken.” Dortmund kreeg zelf geen penalty na een charge van Lucas Hernandez op Marco Reus. De VAR riep Zwayer zelfs niet naar het scherm, wat bij de fase van Hummels wel het geval was.

"Ik zou het graag eens met Bellingham hebben over de fase in kwestie", aldus Zwayer, die zegt doodsbedreigingen te hebben ontvangen.