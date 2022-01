Roeselare

In de nacht van vrijdag op zaterdag kende een zware woningbrand in de Kleine Bruanestraat een noodlottige afloop. Iets na 4 uur ’s ochtends brak in de rijwoning Kris Claerboudt brand uit. De 35-jarige man overleefde het drama niet. “Hij was net aan de betere hand nadat hij een tijdje diep had gezeten”, vertelt zijn stiefvader geëmotioneerd.