De Wever snoeihard voor federale regering op nieuwjaarsreceptie N-VA: “Vivaldi moet verdwijnen”

“De Vlaamse regering en onze minister-president hebben het vaak erg moeilijk gehad”, zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op de digitale nieuwjaarsreceptie van zijn partij. Maar die blik in ’t eigen hert was maar een voorproefje voor zijn kritiek op de federale regering. “Vivaldi staat roerloos terwijl de afgrond nadert.”

Voor het tweede jaar op rij moest ook N-VA-voorzitter Bart De Wever de nieuwjaarswensen aan zijn partijleden digitaal overmaken. “Maar we maken dat goed, met een spetterend zomerfeest”, keek hij hoopvol naar de toekomst. “Ondanks dat de vaccins hun belofte niet invulden inzake besmettelijkheid, behielden de Vlamingen het geloof in het mirakel van de wetenschap. De vaccins beschermen ons uitstekend tegen zware ziekte en dood.” Volgens De Wever hebben “politieke extremisten met hun antivax-desinformatie enorme schade aangericht. Ze toonden andermaal hoe onverantwoordelijk ze zijn.”

Maar ook de ministers “die tijdens een crisis zonder schroom volmachten rüksichstlos willen gebruiken om fundamentele burgerlijke rechten en vrijheden opzij te schuiven”, treffen volgens De Wever schuld. “N-VA zat in deze polarisering vaak tussen hamer en aambeeld. De Vlaamse Regering en onze minister-president hebben het vaak erg moeilijk gehad. Niet alle beslissingen waren de beslissingen van ons hart, en sommige beslissingen bleken achteraf ook niet de juiste.” De Wever toont wel begrip voor de fouten van Jan Jambon en zijn Vlaamse regering. “Hoe kan het ook anders in zo’n ongeziene crisis.”

Federaal, waar N-VA in de oppositie zit, moet de regering van De Wever geen begrip verwachten. “Vivaldi staat roerloos terwijl de afgrond nadert. Broodnodige hervormingen van onze arbeidsmarkt en onze sociale zekerheid komen er niet.” Vlaanderen krijgt voor de inspanningen die het levert volgens de N-VA-voorzitter geen respect. De Wever wees nog eens op het feit dat de federale regering in de Kamer geen meerderheid heeft aan Vlaamse kant. “Het is genoeg geweest. Vivaldi moet verdwijnen. De Vlaamse partijen die eraan meewerken verdienen geen Vlaamse stemmen. Want ze zullen zonder schroom Vlaanderen opnieuw opzijschuiven. Alleen de keuze voor confederalisme geeft Vlaanderen de zelfbeschikking om onze toekomst weer in handen te nemen.”