Rijsel en invaller Onana bijten in het zand, ook Basaksehir en basisspeler Chadli geklopt

Onana weet weer wat verliezen is. — © AFP

Frans landskampioen Rijsel is voor het eerst in lange tijd nog eens tegen een nederlaag aangelopen in de Ligue 1. Op de 22ste speeldag beet Rijsel in het zand op bezoek bij Stade Brest (2-0).

Na drie minuten was Rijsel al op achtervolgen aangewezen na een eigen doelpunt van Tiago Djalo. Die vroege opdoffer zou het nadien niet meer te boven komen. Ook Amadou Onana, die in de 67e minuut mocht invallen, kon het tij niet helpen keren. Steve Mounie (90’+4’) trok de zege over de streep met een omgezette strafschop. Na een mislukte seizoensstart rechtte de regerend titelhouder, momenteel achtste met 32 punten, overigens de rug. Het laatste competitieverlies dateerde van eind oktober bij koploper Paris Saint-Germain.

Ook Basaksehir, met basisspeler Nacer Chadli 78 minuten op het veld, was hetzelfde lot beschoren op de 23ste speeldag van de Turkse Super Lig tegen Goztepe (1-2). Cherif Ndiaye (38’) en Halil Akbunar (87’) schonken de bezoekers, met Dino Arslanagic de eerste helft tussen de lijnen, de volle buit. De aansluitingstreffer in de 95ste minuut viel veel te laat. Basaksehir kampeert op de achtste plaats in de rangschikking met 34 punten. (belga)