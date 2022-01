Dramatische avond voor Loïs Openda: rood na tussenkomst VAR, gevolgd door tegengoal

Loïs Openda scoort aan de lopende band bij Vitesse, maar de thuismatch tegen Groningen is er eentje om snel te vergeten. De Belgische belofte-international kreeg na amper 35 minuten direct rood na tussenkomst van de VAR en vier minuten later opende Groningen de score.

Groningen-verdediger Mike te Wierik gaf Loïs Openda eerst een duw in de rug, maar later in dat duel liet Openda zich betrappen op een slaande beweging om zich af te zetten van Te Wierik. De speler van Groningen liet zich theatraal vallen en na tussenkomst van de VAR ging de ref de beelden bekijken en trok direct rood.

Tegen tien man had Groningen amper vier minuten nodig om de score te openen via Jorgen Strand Larsen. Extra pijnlijk voor Openda. De wedstrijd is nog aan de gang.

