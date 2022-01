Man (63) in kritieke toestand na aanrijding op het zebrapad

Zaterdagavond heeft zich een zwaar verkeersongeval voorgedaan in de Leopoldlaan in Middelkerke. Een man uit Middelkerke werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat hij met zijn hond aangereden werd op het zebrapad.

Het ongeval gebeurde omstreeks 18.30 uur in de Leopoldlaan ter hoogte van de Ravelingenstraat. Een 63- jarige man uit Middelkerke werd er opgeschept door een wagen, bestuurd door een 80-jarige vrouw uit Jabbeke. Het slachtoffer was op dat moment aan het wandelen met zijn hond en stak het zebrapad over. De klap moet hevig geweest zijn. De voorruit van de wagen was volledig verbrijzeld. Het slachtoffer kwam met een smak op de grond terecht. (lees verder onder de foto)

De voorruit van de wagen was volledig verbrijzeld. — © Jeffrey Roos

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. De brandweer plaatste een tent over het slachtoffer om de eerste zorgen toe te dienen zonder pottenkijkers. Voorlopig is weinig bekend over de toestand van het slachtoffer. Ook over de hond is voorlopig niets bekend. De Middelkerkenaar werd in kritieke toestand naar het AZ Damiaan overgebracht. JRO