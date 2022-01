“Beschaamde” nabestaanden van notaris die Anne Frank verraden zou hebben, trekken beweringen in twijfel: “Motief klopt niet”

De familie van de Joodse notaris die ervan wordt beschuldigd Anne Frank te hebben verraden, is “van streek” door het nieuws en alle aandacht die er de afgelopen week was. Een kleindochter van Arnold van den Bergh, in de oorlog lid van de Joodse Raad, zegt in The daily mail “beschaamd” te zijn, al twijfelt ze ook aan de waarachtigheid van de onthullingen.

Groot nieuws begin deze week: een groep van internationale onderzoekers stelde het boek Het verraad van Anne Frank voor, waarin zij onthullen dat het de Joodse notaris Arnold van den Bergh was die aan het einde van de Tweede Oorlog verraadde dat Anne Frank en haar familie ondergedoken zaten in het befaamde achterhuis in Amsterdam.

De nabestaanden van van den Bergh hebben bij The daily mail voor het eerst gereageerd op die aantijgingen, via vriend en vertrouwenspersoon Paul Theelen. Die zegt dat de kleindochter erop staat te reageren omdat ze bezorgd is over de goede naam en reputatie van de familie, en wijst erop dat de kleindochter van de notaris toch enig voorbehoud heeft bij wat in het boek staat.

Inconsistenties

De familie zegt dat er inconsistenties in het verhaal zitten. Zo waren volgens hen de vrouw en drie dochters van van den Bergh al ondergedoken op het moment dat Annes familie werd gepakt door de nazi’s in augustus 1944. Het motief om tot verraad over te gaan, is daardoor volstrekt onduidelijk, zegt Theelen, wiens grootvader de jongste dochter van Van den Bergh schuilhield tussen 1943 en 1945.

“Ze is boos over de onthullingen en weet niet of ze waar zijn of niet. Ze wist niets van deze beweringen totdat de onderzoekers haar erover vertelden”, zegt Theelen namens de kleindochter. “Ze beweren dat haar grootvader Anne Frank heeft verraden om zijn eigen gezin te redden. Maar dat klopt gewoon niet als motief. Hij had drie dochters en die zaten op dat moment allemaal ondergedoken.”