Verdachte van geweld op ex-partner in Lummen aangehouden voor poging tot moord

De onderzoeksrechter in Hasselt heeft zaterdag de man aangehouden en opgesloten die vrijdagnamiddag in Lummen zijn ex-partner levensbedreigende verwondingen toebracht. De man zit achter de tralies op verdenking van poging tot moord. Dat heeft persmagistraat Pieter Strauven van het parket van Limburg laten weten.

Vrijdag rond 16 uur was de man in de Oudestraat in Lummen blijkbaar zijn ex gaan opzoeken. Op een bepaald ogenblik liep het daar uit de hand en ontstond er een schermutseling, waarbij de vrouw levensbedreigende letsels opliep. De vrouw kon nog wegvluchten, maar door de verwondingen zeeg ze in de buurt neer. De lokale politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) ging ter plaatse en trof de zwaargewonde vrouw aan. Ze werd door de hulpdiensten naar het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder overgebracht.

LEES OOK. Slachtoffer steekpartij Lummen niet meer in levensgevaar

Haar toestand was vrijdagavond nog ernstig, maar na de nodige zorgen was het levensgevaar geweken. De verdachte van het toebrengen van de letsels was eerst voortvluchtig, maar de man is later in de boeien geslagen. De schermutseling speelde zich af in een relationele context.