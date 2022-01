Dan toch geen kandidaat om president van Italië te worden: Silvio Berlusconi trekt zich terug

De voormalige Italiaanse eerste minister Silvio Berlusconi is dan toch geen kandidaat om president van zijn land te worden. Dat heeft hij meegedeeld aan de centrumrechtse partijen die hem steunen.

Tijdens een online vergadering met vertegenwoordigers van Fratelli d’Italia en Lega was het een medewerker van Berlusconi en zijn partij Forza Italia die een verklaring voorlas waarin de oud-premier zegt dat hij zich uit de verkiezingsrace terugtrekt, weten enkele Italiaanse kranten en de nieuwsagentschappen ANSA en Adnkronos zaterdagavond.

De nieuwe president moet Sergio Mattarella opvolgen als staatshoofd en wordt verkozen door leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat, en door vertegenwoordigers van de regio’s en de provincies. Enkel de steun van Forza Italia, Fratelli d’Italia en Lega volstaat voor Berlusconi niet om het te halen. Hij is op zoek naar bijkomende steun van parlementsleden van andere partijen, voor het tellen van de stemmen maandag begint.

Nu zou Berlusconi de drie centrumrechtse partijen opgeroepen hebben een nieuwe, gezamenlijke kandidaat naar voren te schuiven.

Wie ook naar het presidentschap dingt, is de huidige premier van Italië, Mario Draghi. Daarom wordt in Rome al weken onderhandeld over wie hem zou moeten opvolgen als leider van de regering waarin bijna alle grote partijen vertegenwoordigd zijn. Als de presidentsrace tot nieuwe parlementsverkiezingen leidt, dreigt het Italiaanse herstel na de coronapandemie gefnuikt te worden, vrezen velen.