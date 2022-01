Dzeko schenkt Inter in de 93ste minuut zege na resem gemiste kansen: “Ik spaarde mezelf voor de slotfase”

Edin Dzeko kroonde zich in het duel tegen Venezia (2-1) tot matchwinnaar met een kopbaldoelpunt in de 93ste minuut, maar evengoed was hij de pineut geweest bij Italiaans competitieleider Inter. De Bosniër had immers meerdere kansen de nek omgewrongen. Achteraf kon hij ermee lachen. “Ik spaarde me gewoon voor de slotfase”, zei hij.

Inter kwam in de 19de minuut op achterstand na een kopbaldoelpunt van een oude bekende: Thomas Henry, ex-goalgetter van OH Leuven.

Na veertig minuten maakte Barella gelijk, een doelpunt dat fel protest opleverde van Venezia. In de opbouw naar het doelpunt liep Marco Modolo een kneuzing onder het oog op na een elleboog van Dzeko. De verklaring waarom de VAR niet tussenkwam, luidde dat het om een nieuwe spelfase ging omdat een speler van Venzia tussendoor (even) in balbezit kwam.

De 1-1 telde en dat leek ook de eindstand te worden. Tot de blessuretijd dus, waarin Dzeko scoorde. “Er zijn geen makkelijke wedstrijden en deze wedstrijd tegen Venezia (promovendus in de Serie A, red.) was een van onze moeilijkste van het seizoen”, zei Dzeko, die ondanks het missen van enkele kansen niet werd gewisseld door coach Simone Inzaghi. Een beslissing die zou lonen.

“Ik heb inderdaad kansen gemist, maar misschien spaarde ik mij gewoon voor dat moment in de slotfase”, grapte Dzeko. “Het belangrijkste is dat we wonnen. Als je in de laatste minuten scoren, dan mag je stevig vieren.”

En dat deed Dzeko.