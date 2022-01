Straffe remontada van Atlético Madrid met twee goals in blessuretijd, Carrasco zette ploegmaats op weg met prachtige corner

Het geplaagde Atlético Madrid keek bij de rust tegen Valencia tegen een 0-2-achterstand aan, maar slaagde er alsnog in om de competitiematch te winnen. Met dank aan Yannick Carrasco, die na 64 minuten de remontada inzette met een heerlijk getrapte corner, de assist voor de 1-2, en aan de basis lag van de gelijkmaker in de 91ste minuut. Atlético deed er twee minuten later nog een derde bij en won na een onwaarschijnlijk slot met 3-2.

Rode Duivel Yannick Carrasco toonde tegen Valencia dat zelfs een hoekschop wondermooi kan zijn. Onze landgenoot liet de bal vanaf de linkercornervlag heerlijk naar binnen draaien. Bij de eerste paal konden een aantal opverende ploegmakkers er niet bij, maar in het centrum belandde het leer voor de voeten van Cunha, die de aansluitingstreffer scoorde.

Met nog 26 minuten te spelen stond Atlético Madrid nog voor een flinke opdracht om de 0-2-achterstand uit de eerste helft weg te vlakken (goals voor Valencia van Musah en Duro), maar het slaagde daar op de valreep toch in dankzij twee doelpunten in de blessuretijd.

Correa scoorde in de 91ste minuut de gelijkmaker in de rebound nadat Yannick Carrasco de bal in de zestien had gebracht. Twee minuten later maakte Hermoso er op aangeven van Cunha zowaar 3-2 van.

Een welkome zege voor Atlético, dat woensdag in de beker met 2-0 had verloren van Real Sociedad en vorig weekend in de Spaanse Supercup met 1-2 verloor van Athletic de Bilbao.

Atlético Madrid blijft vierde, maar behoudt wel een klein kloofje met een achtervolgende peloton waar alles dicht op elkaar zit.